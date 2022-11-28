Пол Пирс назвал пять лучших игроков в истории «Бостон Селтикс»
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 и бывший игрок «Бостон Селтикс», американец Пол Пирс выбрал пять лучших игроков в истории команды.
«Я не собираюсь включать себя в этот список. Моя пятёрка лучших: конечно же, Билл Расселл. Также нужно добавить сюда Боба Коузи, обязательно внести в топ-5 Ларри Бёрда. Конечно, надо добавить и одного из лучших форвардов в истории — (Джона) Хавличека. Если говорить о последнем игроке, то я выберу Кевина Гарнетта», – сказал Пирс в интервью журналистам.
Ранее Пирс раскритиковал руководство «Бруклин Нетс» за санкции по отношению к Кайри Ирвингу, отбывшему дисквалификацию из-за антисемитской публикации.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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