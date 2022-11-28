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Райкович прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Пармой-Пари»

Райкович прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Пармой-Пари»
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу своих подопечных в матче с пермской «Пармой-Пари» (109:71).

«Поздравляю команду. Наши игроки продемонстрировали старание и профессионализм, играли на уровне поставленной задачи, боролись все 40 минут. Я настаивал на агрессивной защите против лидеров «ПАРМЫ-ПАРИ», особенно Роберсона и Аллена, и мы неплохо с этим справились. С самого начала игроки, которые были на паркете, показали, что другого исхода, кроме нашей победы, нет», — приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Следующий матч ЦСКА проведёт 5 декабря в Москве. Соперниками столичного клуба будут баскетболисты казанского УНИКСа. «Парма-Пари» в следующем туре сыграет в Перми с «Самарой». Встреча состоится 2 декабря.

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