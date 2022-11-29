НБА объявила лучших игроков недели

НБА объявила в своем «твиттере» лучших игроков шестой игровой недели регулярного чемпионата-2022/23 в обеих конференциях.
Самым ценным на Западе был признан центровой «Финикса» Деандре Эйтон. Он набирал в среднем 23,7 очка и 16 подборов при реализации 67,4% бросков с игры. «Финикс Санз» выиграл все три матча недели.
На Востоке лучшим игроком стал форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокумбо. Его показатели – 35,3 очка, 9,5 подбора и 5,8 передачи. «Милуоки» выдал 3-1 на этом отрезке.
В число претендентов от Западной конференции вошли: Стефен Карри («Голден Стэйт»), Леброн Джеймс и Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Джа Морэнт («Мемфис Гриззлиз»).
В Восточной конференции на награду претендовали: Бэм Адебайо и Калеб Мартин («Майами Хит»), Джейсон Тейтум и Джейлен Браун («Бостон Селтикс»), Тобайас Харрис и Шейк Милтон («Филадельфия Сиксерс»), Беннедикт Матурин и Майлз Тернер («Индиана Пэйсерс»), Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).
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