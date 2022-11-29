The Athletic: Патрик Беверли является одним из кандидатов на обмен у «Лейкерс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Патрик Беверли является одним из кандидатов на обмен, сообщает The Athletic.
Сообщается, что калифорнийцы могут расстаться с Беверли из-за его низкой результативности. Ветеран набирает 4,1 очка, 3,9 подбора и 2,9 передачи в среднем за матч реализации 26,6% с игры и 23,8% из-за дуги.
Зарплата 34-летнего баскетболиста за сезон-2022/23 составит 13 миллионов долларов.
Следующим летом у него кончается контракт с «Лейкерс» и он станет свободным агентом.
Напомним, недавно Беверли получил дисквалификацию на три матча без сохранения зарплаты. Баскетболист получил такое наказание за толчок игрока «Финикс Санз» Деандре Эйтона в спину, который привёл к его падению на площадку.
На данный момент «Лос-Анджелес» занимает 13-е место в таблице Западной конференции. На счету команды семь побед при 11 поражениях.
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