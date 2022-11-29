«Индиана» отыгралась с «-17» и обыграла «Лейкерс» благодаря баззер-биттеру через Леброна

На стадионе «Крипто.ком Арена» завершился очередной матч Национальной баскетбольной лиги, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Индиану Пэйсерс». Победу в игре одержали гости со счётом 116:115.
«Лейкерс» растранжирили преимущество в 17 очков в течение четвёртой четверти, а решающим моментом матча стал баззер-биттер через Леброна Джеймса в исполнении Тайриса Халибёртона, который принёс победу гостям.
Именно Халибёртон продемонстрировал лучшую результативность в составе своей команды, записав в свой актив 24 очка. У «озёрников» больше всех очков набрал Энтони Дэвис — 25.
После 20 игр регулярного чемпионата «Индиана» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 12 побед и восемь поражений. «Лейкерс» в 19 играх одержали всего семь побед и идут 13-ми на Западе.
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