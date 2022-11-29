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«Индиана» отыгралась с «-17» и обыграла «Лейкерс» благодаря баззер-биттеру через Леброна

«Индиана» отыгралась с «-17» и обыграла «Лейкерс» благодаря баззер-биттеру через Леброна
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На стадионе «Крипто.ком Арена» завершился очередной матч Национальной баскетбольной лиги, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Индиану Пэйсерс». Победу в игре одержали гости со счётом 116:115.

«Лейкерс» растранжирили преимущество в 17 очков в течение четвёртой четверти, а решающим моментом матча стал баззер-биттер через Леброна Джеймса в исполнении Тайриса Халибёртона, который принёс победу гостям.

Именно Халибёртон продемонстрировал лучшую результативность в составе своей команды, записав в свой актив 24 очка. У «озёрников» больше всех очков набрал Энтони Дэвис — 25.

После 20 игр регулярного чемпионата «Индиана» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 12 побед и восемь поражений. «Лейкерс» в 19 играх одержали всего семь побед и идут 13-ми на Западе.

НБА - регулярный чемпионат
29 ноября 2022, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
115 : 116
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 25, Уэстбрук - 24, Джеймс - 21, Ривз - 13, Уокер - 9, Шрёдер - 8, Габриэль - 5, Нанн - 5, Браун - 3, Брайант - 2, Беверли, Джонс, Кристи, Пиппен Мл., Райан, Суидер, Тоскано-Андерсон
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 24, Матурин - 23, Несмит - 16, Тёрнер - 15, Хилд - 15, Нембард - 12, Смит - 9, Макконнелл - 2, Битадзе, Браун, Бриссетт, Джексон, Джонсон, Дуарте, Куин, Тайс, Тэйлор
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