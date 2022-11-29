Результаты всех матчей НБА 29 ноября, турнирная таблица
Поделиться
29 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 10 матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Вашингтон Уизардс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 142:127
«Филадельфия Сиксерс» — «Атланта Хоукс» — 104:101
«Бостон Селтикс» — «Шарлотт Хорнетс» — 140:105
«Бруклин Нетс» — «Орландо Мэджик» — 109:102
«Торонто Рэпторс» — «Кливленд Кавальерс» — 100:88
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 105:101
«Денвер Наггетс» — «Хьюстон Рокетс» — 129:113
«Юта Джаз» — «Чикаго Буллз» — 107:114
«Сакраменто Кингз» — «Финикс Санз» — 117:122
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Индиана Пэйсерс» — 115:116
Комментарии
- 29 ноября 2022
-
09:29
-
09:21
-
06:15
-
05:48
-
04:37
-
02:57
-
01:00
- 28 ноября 2022
-
23:53
-
23:49
-
22:58
-
21:47
-
21:43
-
20:49
-
20:01
-
18:41
-
16:27
-
15:32
-
14:51
-
14:03
-
13:17
-
12:53
-
12:03
-
11:53
-
10:10
-
10:01
-
09:55
-
08:00
-
06:31
-
02:42
- 27 ноября 2022
-
23:58
-
22:51
-
22:42
-
21:31
-
20:18
-
19:59
Партнерский контент