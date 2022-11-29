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Результаты всех матчей НБА 29 ноября, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 29 ноября, турнирная таблица
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29 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 10 матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Вашингтон Уизардс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 142:127
«Филадельфия Сиксерс» — «Атланта Хоукс» — 104:101
«Бостон Селтикс» — «Шарлотт Хорнетс» — 140:105
«Бруклин Нетс» — «Орландо Мэджик» — 109:102
«Торонто Рэпторс» — «Кливленд Кавальерс» — 100:88
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 105:101
«Денвер Наггетс» — «Хьюстон Рокетс» — 129:113
«Юта Джаз» — «Чикаго Буллз» — 107:114
«Сакраменто Кингз» — «Финикс Санз» — 117:122
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Индиана Пэйсерс» — 115:116

Турнирная таблица НБА
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