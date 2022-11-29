Результаты всех матчей НБА 29 ноября, турнирная таблица

29 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 10 матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Вашингтон Уизардс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 142:127

«Филадельфия Сиксерс» — «Атланта Хоукс» — 104:101

«Бостон Селтикс» — «Шарлотт Хорнетс» — 140:105

«Бруклин Нетс» — «Орландо Мэджик» — 109:102

«Торонто Рэпторс» — «Кливленд Кавальерс» — 100:88

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 105:101

«Денвер Наггетс» — «Хьюстон Рокетс» — 129:113

«Юта Джаз» — «Чикаго Буллз» — 107:114

«Сакраменто Кингз» — «Финикс Санз» — 117:122

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Индиана Пэйсерс» — 115:116