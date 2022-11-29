Кемба Уокер рассказал, как Майкл Джордан изменил его жизнь

Бывший разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Кемба Уокер рассказал о влиянии, которое на него оказал легендарный Майкл Джордан.
«Джордан изменил мою жизнь в ночь драфта. Никогда в своей жизни я не думал, что буду играть за команду Майкла Джордана и смогу наладить с ним отношения. И я это сделал. По сути, он как мой старший брат. Я ценю его. Я очень благодарен ему за то, что он сделал для меня и моей семьи, и за то, как он помог мне продвинуться по карьерной лестнице», — приводит слова Уокера Fadeaway World.
Напомним, в октябре Уокер был отчислен из «Детройт Пистонс». В прошлом сезоне Уокер выступал в составе «Нью-Йорк Никс». Он отыграл 37 матчей, в которых за 25,6 минуты набирал в среднем 11,6 очка, делал 3,0 подбора и 3,5 передачи.
5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан:
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