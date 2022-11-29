Уильямсон стал 12-м игроком в истории НБА, кто набрал 2500 очков за первые 100 матчей

Звёздный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон стал 12-м игроком в истории Национальной баскетбольной лиги, которому удалось набрать 2500 очков за первые 100 матчей.

Последним до него это делал Майкл Джордан. Также подобное удавалось Уилту Чемберлену, Уолту Беллами, Оскару Робертсону, Кариму Абдул-Джаббару, Джорджу Майкану, Рику Бэрри, Элвину Хэйсу, Элджину Бэйлору, Дэвиду Томпсону и Билли Найту.

Напомним, в сегодняшней игре с «Оклахома-Сити Тандер» (105:101) Зайон набрал 23 очка.

Уильмсон был первым номером драфта НБА 2019 года. На протяжении предыдущего сезона, а также в сезоне-2019/2020 он испытывал проблемы с коленом. Предыдущий сезон из-за этого игрок был вынужден полностью пропустить. Ранее Уильямсон не раз подвергался критике из-за лишнего веса. Журналист ESPN Тим Макмэн рассказал, что в какой-то момент вес игрока составлял 330 фунтов (150 кг). Затем Зайон похудел.

«Пеликанс» показали, что первый номер драфта может забить данк: