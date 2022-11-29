«Это моя вина». Хэм прокомментировал проигрыш «Индиане» с «+17»
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался по поводу поражения команды в матче с «Индианой Пэйсерс» (115:116).
Напомним, «Лейкерс» растранжирили преимущество в 17 очков в течение четвёртой четверти, а решающим моментом матча стал баззер-биттер через Леброна Джеймса в исполнении Тайриса Халибёртона, принёсший победу гостям.
«Это моя вина. Я беру на себя ответственность за это. У меня нет вопросов к Леброну из-за плохой реализации в конце матча. Обычно он использует те возможности, которые у него есть, но сегодня мяч не шёл в кольцо. Но у меня нет никаких претензий к нему, когда он исполняет подобные броски», — приводит слова Хэма ESPN.
Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»:
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