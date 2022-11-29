В «Минске» высказались о влиянии Суприма Ханны на игру в атаке

Защитник «Минска» Владислав Близнюк высказался по поводу предстоящей встречи с УНИКСом в Единой лиге ВТБ, а также рассказал о влиянии, которое оказал на команду новичок команды американец Суприм Ханна.
«После недавней победы над красноярским «Енисеем» команда чувствует себя лучше в психологическом плане, с наших плеч спал определённый груз. Новичок Суприм Ханна очень помог команде в прошлой встрече, и я считаю, что с его приходом мы стали более вариативными в атаке, чего, безусловно, нам не хватало на старте сезона. Что касается УНИКСа, то это очень сильная команда с грамотным тренером во главе. Матч в Минске показал, что мы можем играть с ними на равных. Нас ждёт вторая подряд выездная встреча с долгими перелётами. Будет непросто, но мы настроены дать бой в Казани и показать хороший баскетбол на протяжении всех 40 минут», — приводит слова Близнюка официальный сайт УНИКСа.
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