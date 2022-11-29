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Карасёв назвал сильные стороны «Самары» перед предстоящей встречей

Карасёв назвал сильные стороны «Самары» перед предстоящей встречей
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Главный тренер МБА Василий Карасёв дал комментарий по поводу предстоящей встречи с «Самарой» в Единой лиге ВТБ.

«Конечно, у нас есть проблемы с задней линией, вне игры сейчас два первых номера. Потеряли в ротации, но будем бороться. Есть молодые ребята, для них это шанс проявить себя и доказать право на место в составе.

Если сравнивать с первой игрой, то «Самара» поменялась. Не сыграет Томас, добавился Теодор, ещё один разыгрывающий с хорошим броском. Самарцы очень опасны на периметре, команда любит и умеет забивать. Главное — остановить их нападение», — приводит слова Карасёва пресс-служба команды.

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