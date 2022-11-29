Журналист The Nation: Грайнер в российской тюрьме столкнётся с расизмом и гомофобией

Известный американский журналист и спортивный обозреватель Дэйв Зирин высказал предположение об условиях содержания задержанной в России баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Местные жители выражают шок от того, что там будет содержаться такая популярная в мире личность, как Бриттни Грайнер. Исправительная колония в Мордовии печально известна расизмом и гомофобией, поэтому о судьбе нашей баскетболистки можно только догадываться. Также появились новые подробности о жизни в этой тюрьме — это исправительно-трудовой лагерь, где заключённые должны работать по 16 часов в день», — написал Зирин в своей статье для The Nation.

Напомним, в середине ноября стало известно, что Бриттни переведена в женскую исправительную колонию в Мордовии. В августе этого года Грайнер была приговорена к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. По итогам апелляции срок оставили без изменений, однако спортсменке засчитали один день в СИЗО за полтора.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора: