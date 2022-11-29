Разыгрывающий «Индианы» установил уникальное достижение в НБА

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибертон установил уникальное достижение в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он стал первым игроком, который в трёх подряд матчах сумел сделать не менее 40 результативных передач и не совершить при этом ни одной потери, сообщает пресс-служба лиги.
В последнем матче, который состоялся этой ночью с «Лос-Анджелес Лейкерс» (116:115), Халибертон стал самым результативным игроком в составе своей команды, набрав 24 очка, семь подборов и 14 передач. В предыдущих двух играх Тайриз также отметился ассистами — в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» на его счету 11 передач, во встрече с «Бруклин Нетс» — 15.
На данный момент «Индиана» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков:
- 29 ноября 2022
-
18:40
-
18:18
-
18:02
-
17:44
-
17:11
-
16:34
-
16:10
-
14:46
-
13:32
-
12:53
-
12:19
-
11:54
-
11:24
-
10:55
-
09:35
-
09:29
-
09:21
-
06:15
-
05:48
-
04:37
-
02:57
-
01:00
- 28 ноября 2022
-
23:53
-
23:49
-
22:58
-
21:47
-
21:43
-
20:49
-
20:01
-
18:41
-
16:27
-
15:32
-
14:51
-
14:03
-
13:17