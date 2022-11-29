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Разыгрывающий «Индианы» установил уникальное достижение в НБА

Разыгрывающий «Индианы» установил уникальное достижение в НБА
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Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибертон установил уникальное достижение в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он стал первым игроком, который в трёх подряд матчах сумел сделать не менее 40 результативных передач и не совершить при этом ни одной потери, сообщает пресс-служба лиги.

В последнем матче, который состоялся этой ночью с «Лос-Анджелес Лейкерс» (116:115), Халибертон стал самым результативным игроком в составе своей команды, набрав 24 очка, семь подборов и 14 передач. В предыдущих двух играх Тайриз также отметился ассистами — в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» на его счету 11 передач, во встрече с «Бруклин Нетс» — 15.

На данный момент «Индиана» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции.

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