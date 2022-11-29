«Иногда шла кровь». Шакил О’Нил — про последствия от злоупотребления обезболивающими

Член зала славы НБА, легендарный в прошлом центровой Шакил О’Нил признался, что в период травм слишком злоупотреблял обезболивающими, и это в приводило в итоге к негативным последствиям. Шак мог принять двойную дозу лекарств, так как считал себя крупным парнем.

«Я мог показывать классную игру, но если я не принимал обезболивающее, то всё складывалось не очень хорошо. Иногда после некоторых приёмов обезболивающего у меня шла кровь, когда я ходил в туалет. Была кровь, но когда ты воин и пытаешься сделать всё для победы — превзойти себя или порадовать близких — то ничто не имеет значения. Таков был мой менталитет», — сказал О’Нил в интервью The Athletic.

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