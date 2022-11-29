«Иногда шла кровь». Шакил О’Нил — про последствия от злоупотребления обезболивающими
Поделиться
Член зала славы НБА, легендарный в прошлом центровой Шакил О’Нил признался, что в период травм слишком злоупотреблял обезболивающими, и это в приводило в итоге к негативным последствиям. Шак мог принять двойную дозу лекарств, так как считал себя крупным парнем.
«Я мог показывать классную игру, но если я не принимал обезболивающее, то всё складывалось не очень хорошо. Иногда после некоторых приёмов обезболивающего у меня шла кровь, когда я ходил в туалет. Была кровь, но когда ты воин и пытаешься сделать всё для победы — превзойти себя или порадовать близких — то ничто не имеет значения. Таков был мой менталитет», — сказал О’Нил в интервью The Athletic.
Шакил О’Нил с большого расстояния забросил лимон в урну^
Комментарии
- 29 ноября 2022
-
20:10
-
19:50
-
19:34
-
18:56
-
18:40
-
18:18
-
18:02
-
17:44
-
17:11
-
16:34
-
16:10
-
14:46
-
13:32
-
12:53
-
12:19
-
11:54
-
11:24
-
10:55
-
09:35
-
09:29
-
09:21
-
06:15
-
05:48
-
04:37
-
02:57
-
01:00
- 28 ноября 2022
-
23:53
-
23:49
-
22:58
-
21:47
-
21:43
-
20:49
-
20:01
-
18:41
-
16:27
Партнерский контент