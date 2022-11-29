Энтони Дэвис назвал виновных в поражении «Лейкерс» от «Индианы»

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис признался, что ответственность за поражение команды в матче с «Индианой Пэйсерс» (115:116) не стоит перекладывать только на главного тренера Дарвина Хэма.

По мнению Дэвиса, вина в упущенном преимуществе, которое достигало 17 очков в начале последней четверти, лежит в том числе на игроках.

«Мы слишком рано поверили в успех и позволили им вернуться в игру. Ответственность за это лежит не только на тренере, но и на нас. У нас достаточно опытные игроки, чтобы выходить в конце игры на паркет и выполнять свои обязанности. Очевидно, что он тренер и берёт вину на себя. Но мы, игроки, должны выходить на площадку и добросовестно делать свою работу. У нас есть всё, чтобы побеждать в таких матчах. Поэтому нельзя винить тренера», — приводит слова Дэвиса ESPN AR.

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