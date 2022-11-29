Энтони Дэвис назвал виновных в поражении «Лейкерс» от «Индианы»

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис признался, что ответственность за поражение команды в матче с «Индианой Пэйсерс» (115:116) не стоит перекладывать только на главного тренера Дарвина Хэма.
По мнению Дэвиса, вина в упущенном преимуществе, которое достигало 17 очков в начале последней четверти, лежит в том числе на игроках.
«Мы слишком рано поверили в успех и позволили им вернуться в игру. Ответственность за это лежит не только на тренере, но и на нас. У нас достаточно опытные игроки, чтобы выходить в конце игры на паркет и выполнять свои обязанности. Очевидно, что он тренер и берёт вину на себя. Но мы, игроки, должны выходить на площадку и добросовестно делать свою работу. У нас есть всё, чтобы побеждать в таких матчах. Поэтому нельзя винить тренера», — приводит слова Дэвиса ESPN AR.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
- 29 ноября 2022
-
20:10
-
19:50
-
19:34
-
18:56
-
18:40
-
18:18
-
18:02
-
17:44
-
17:11
-
16:34
-
16:10
-
14:46
-
13:32
-
12:53
-
12:19
-
11:54
-
11:24
-
10:55
-
09:35
-
09:29
-
09:21
-
06:15
-
05:48
-
04:37
-
02:57
-
01:00
- 28 ноября 2022
-
23:53
-
23:49
-
22:58
-
21:47
-
21:43
-
20:49
-
20:01
-
18:41
-
16:27