УНИКС разгромил «Минск» с разницей «+49»

Казанский УНИКС разгромил «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на арене «Баскет Холл» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 102:53 (25:12, 29:8, 30:11, 18:22).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэрил Мэйкон, набравший 26 очков. 13 очков записал на свой счёт Вячеслав Зайцев. В составе «Минска» лучшую результативность продемонстрировал Кирилл Ситник (17 очков).



Следующий матч УНИКС проведёт 4 декабря на домашнем паркете. Соперниками казанского клуба будут баскетболисты ЦСКА, начало противостояния — в 14:30 мск. «Минск» в следующем туре сыграет дома с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 5 декабря, начало — в 19:00 мск.