УНИКС разгромил «Минск» с разницей «+49»
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Казанский УНИКС разгромил «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на арене «Баскет Холл» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 102:53 (25:12, 29:8, 30:11, 18:22).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэрил Мэйкон, набравший 26 очков. 13 очков записал на свой счёт Вячеслав Зайцев. В составе «Минска» лучшую результативность продемонстрировал Кирилл Ситник (17 очков).
Следующий матч УНИКС проведёт 4 декабря на домашнем паркете. Соперниками казанского клуба будут баскетболисты ЦСКА, начало противостояния — в 14:30 мск. «Минск» в следующем туре сыграет дома с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 5 декабря, начало — в 19:00 мск.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
29 ноября 2022, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
102 : 53
Минск
Минск, Беларусь
УНИКС: Мэйкон - 26, Зайцев - 13, Ильницкий - 12, Браун - 10, М. Кулагин - 9, Рейнольдс - 9, Лабери - 7, Хантер - 7, Жбанов - 6, Забелин - 2, Ткаченко - 1, Димитриевич
Минск: Ситник - 17, Стубеда - 8, Ханна - 8, Васковцов - 5, Эрнандес-Зиненко - 5, Паско - 4, Борисевич - 2, Микульский - 2, Щербаков - 2, Близнюк, Дуду, Коско
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