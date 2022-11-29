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Наставник УНИКСа рассказал, за счёт чего его команде удалось разгромить «Минск»

Наставник УНИКСа рассказал, за счёт чего его команде удалось разгромить «Минск»
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском» (102:53). Наставник отметил, что исход встречи предопределила качественная игра в защите в первой половине матча.

«Я доволен тем, что мы очень серьёзно отнеслись к игре. Сегодня мы продемонстрировали отличную защиту, особенно в первой половине, предопределив исход противостояния ещё до большого перерыва. Возможно, «Минску» недостаёт качества по сравнению с остальными участниками Единой лиги ВТБ, но они всегда борются и показывают очень хороший баскетбол c отличной защитой. Подтверждением этому стала их выездная победа над «Енисеем» в предыдущем туре.

Дэрил Мэйкон – важный игрок для нас. Он вернулся после тяжёлой травмы, соскучился по баскетболу, показывает хорошее отношение к делу и прибавляет от игры к игре. Теперь начнём готовиться к непростому отрезку сезона – матчам с ЦСКА и «Зенитом», — цитирует Перасовича пресс-служба лиги.

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