«Локомотив-Кубань» объявил о подписании американского форварда

«Локомотив-Кубань» подписал контракт с 28-летним американским форвардом Крисом Хортоном, сообщает пресс-служба краснодарского клуба. Срок соглашения с баскетболистом не уточняется.

Текущий сезон Хортон начал в составе «Хапоэля» из Тель-Авива. За израильскую команду он сыграл восемь матчей в национальном чемпионате и Кубке страны, а также четыре встречи в рамках розыгрыша Еврокубка. В чемпионате Израиля форвард набирал в среднем за игру 13,2 очка и совершал 5,5 подбора.

В послужном списке американского баскетболиста также есть выступления в европейских чемпионатах — на протяжении пяти сезонов он играл в Греции, Венгрии, Франции. Хортон дважды принимал участие в Матче звёзд французской лиги.

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