Василий Карасёв: МБА сегодня играли за себя и за того парня

Главный тренер МБА Василий Карасёв прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» (71:60).

Отметим, что в составе московского клуба не принимал участия один из лидеров команды — основной разыгрывающий Александр Хоменко, который недавно выбыл на длительный срок из-за разрыва крестообразной связки колена.

«Благодарен ребятам, они сегодня играли за себя и за того парня. В нужный момент проявили характер, силы. В последней четверти сознательно сушили игру, разница для нас значения не имела, так как первую встречу в Самаре выиграли», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Следующий матч МБА проведёт 3 декабря на выезде. Соперниками столичного клуба будут баскетболисты саратовского «Автодора», начало противостояния — в 15:00 мск.

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