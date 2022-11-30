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«Тогда будет потраченный впустую сезон». Чарльз Баркли — о ситуации в «Клипперс»

«Тогда будет потраченный впустую сезон». Чарльз Баркли — о ситуации в «Клипперс»
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Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли высказал мнение, что «Лос-Анджелес Клипперс» может столкнуться с серьёзными проблемами, если в ближайшее время на площадку не вернутся травмированные лидеры команды: Кавай Леонард и Пол Джордж.

«Если они не вернут Кавая Леонарда и Пола Джорджа, это будет просто потраченный впустую сезон. Такая ситуация начинает доставлять им хлопоты. Нужно начинать играть», — сказал Баркли во время шоу на TNT.

Напомним, Леонард пропустил весь прошлый сезон из-за травмы крестообразной связки. В этом сезоне Кавай сыграл несколько матчей, однако перед встречей с «Оклахома-Сити Тандер» вновь почувствовал дискомфорт и выбыл из строя. Джордж испытывает проблемы с подколенным сухожилием.

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