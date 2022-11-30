Джейсон Кидд — о трипл-дабле Дончича: это уже становится скучным
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Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказался о лидере своей команды Луке Дончиче. В последнем матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (116:113) Дончич оформил трипл-дабл, набрав 41 очко, 12 подборов и 12 результативных передач.
«Это уже становится скучным. Хотелось бы посмотреть на что-то другое. Может быть, сделать это всё левой рукой. Но на самом деле я просто шучу.
Послушайте, он один из лучших в мире. Некоторые из нас могут принимать его как должное. Но этот парень действительно особенный», — сказал Кидд на пресс-конференции после матча.
В следующем туре «Даллас» на выезде сыграет с клубом «Детройт Пистонс».
Звезда НБА Лука Дончич принял участие в челендже с бумагой:
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