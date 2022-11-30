Назван примерный срок возвращения Джеймса Хардена после травмы

Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден может восстановиться после травмы в ближайшие пару недель. Об этом в эфире ESPN рассказал обозреватель Тим Бонтемпс.



Напомним, Харден получил растяжение сухожилия правой стопы в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Вашингтон Уизардс» (111:121). За время, проведённое на площадке, Джеймс успел набрать 24 очка, а также совершить пять подборов и отдать 10 результативных передач. Встреча состоялась 2 ноября. Изначально говорилось, что примерные сроки восстановления составят один месяц.

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