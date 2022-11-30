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Игроки МБА посвятили победу травмированному парнёру

Игроки МБА посвятили победу травмированному парнёру
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Игроки баскетбольного клуба МБА посвятили свою победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» (71:60) разыгрывающему Александру Хоменко, который недавно выбыл на длительный срок из-за разрыва крестообразной связки колена.

«Было очень приятно, когда ребята вышли в майках в знак поддержки. Действительно понял, что мы настоящая команда. Все поддержали. Болельщики подарили футболку с пожеланиями. Я их ещё не читал, но обязательно прочитаю. Тоже большое спасибо им.

Сейчас чувствую себя более-менее. Прошло несколько дней, уже отошёл. Много пишут знакомых. Говорят, чтобы быстрее восстанавливался. Будем ждать операции», — сказал Хоменко в интервью пресс-службе команды.

Права на видео принадлежат ПБК МБА. Видео можно посмотреть на YouTube-канале «ПБК МБА».

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