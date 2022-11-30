«Даллас» подписал контракт с четырёхкратным участником Матча всех звёзд

«Даллас Маверикс» объявил о подписании контракта с четырёхкратным участника Матча всех звёзд, разыгрывающим Кембой Уокером.

В прошлом сезоне Уокер выступал в составе «Нью-Йорк Никс». Он отыграл 37 матчей, в которых за 25,6 минуты набирал в среднем 11,6 очка, 3,0 подбора и 3,5 передачи. После этого стало известно, что Кемба Уокер не будет принимать участия в матчах «Никс» в оставшейся части сезона.



Вскоре Уокер был обменян в «Детройт Пистонс». При этом «Детройт» и Уокер договорились, что игрок пропустит тренировочный лагерь, а клуб отчислит либо обменяет его до 17 октября 2022 года.



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