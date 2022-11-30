Кокляев предложил Александру Емельяненко устроить баскетбольный матч

Известный российский стронгмен Михаил Кокляев обратился к российскому бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко с предложением сыграть в баскетбол.
«29 ноября – ровно три года, как мы выходили на поединок с Александром Емельяненко. Александр, ты и я – здесь, на паркете, в 33. А можно и в любую игру, которая связана с баскетболом. Можно и в сам баскетбол. Приглашай своих друзей, а я приглашу своих», — сказал Кокляев в эфире МБА ШОУ.
Напомним, в последнем поединке Александр сражался с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой проходил по правилам бокса и завершился победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, он нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок. 16 декабря Александр должен провести поединок с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко.
А. Емельяненко: я не блогер, я спортсмен:
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