Стало известно, когда Лиллард сможет вернуться на площадку

Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард планирует вернуться в строй 4 декабря к матчу с «Индианой Пэйсерс», сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

Напомним, Лиллард получил повреждение во встрече регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Юта Джаз» (113:118). В этом матче Лиллард набрал 13 очков, а также совершил два подбора и отдал семь результативных передач.



Ранее известный обозреватель НБА Крис Бруссард высказал мнение, что потенциальный обмен между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портлендом» с участием Энтони Дэвиса («Лейкерс») и Лилларда был бы выгоден обеим командам.

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