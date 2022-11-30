Дончич сравнялся с Новицки по количеству игр с 40+ очками
Поделиться
Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич сделал трипл-дабл в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз» (116:113). На счету словенца 41 очко, 12 подборов и 12 результативных передач. Теперь лидер «Далласа» сравнялся с легендой клуба Дирком Новицки по количеству матчей с 40+ очками (по 20).
Стоит отметить, что это всего лишь пятый полноценный сезон игрока в НБА, в то время как у Новицки за плечами 20 сезонов.
Ранее о выступлении Дончича высказался главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд, пошутив, что его впечатляющая статистика становится какой-то рутиной.
Новость по темеДжейсон Кидд — о трипл-дабле Дончича: это уже становится скучным
Парень с русскими корнями шикарно изображает звезду НБА Дончича:
Комментарии
- 30 ноября 2022
-
16:30
-
16:19
-
16:01
-
15:41
-
14:42
-
14:09
-
13:51
-
12:35
-
11:54
-
11:14
-
10:23
-
09:00
-
06:28
-
05:24
-
00:56
- 29 ноября 2022
-
23:53
-
23:20
-
22:31
-
22:20
-
22:12
-
21:26
-
20:48
-
20:10
-
19:50
-
19:34
-
18:56
-
18:40
-
18:18
-
18:02
-
17:44
-
17:11
-
16:34
-
16:10
-
14:46
-
13:32
Партнерский контент