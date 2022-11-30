Дончич сравнялся с Новицки по количеству игр с 40+ очками

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич сделал трипл-дабл в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз» (116:113). На счету словенца 41 очко, 12 подборов и 12 результативных передач. Теперь лидер «Далласа» сравнялся с легендой клуба Дирком Новицки по количеству матчей с 40+ очками (по 20).

Стоит отметить, что это всего лишь пятый полноценный сезон игрока в НБА, в то время как у Новицки за плечами 20 сезонов.

Ранее о выступлении Дончича высказался главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд, пошутив, что его впечатляющая статистика становится какой-то рутиной.

Парень с русскими корнями шикарно изображает звезду НБА Дончича: