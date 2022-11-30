Баркли объяснил, почему «Даллас» не выиграет чемпионат из-за Дончича
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телеэксперт Чарльз Баркли объяснил, почему команда «Даллас Маверикс» может не стать чемпионом в нынешнем сезоне из-за её лидера словенца Луки Дончича.
«Ему нужно научиться играть без мяча. Я и О’Нил уже говорили об этом. Он отличный игрок, но ему придётся научиться играть без мяча и чаще от него отказываться. [Дуайт] Пауэлл и другие ребята ждут, пока он всё сделает.
Эти парни хотят увидеть, что сделает Лука. Но вы все в НБА и вам можно играть. «Маверикс» ни за что не выиграют чемпионат сейчас, учитывая, как они играют, потому что всё держится на Луке. Всегда», – сказал Баркли в эфире NBA on TNT.
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