37 очков и 13 подборов Адетокунбо позволили «Милуоки» переиграть «Нью-Йорк»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 116:113.



Самым результативным игроком у «Нью-Йорка» стал канадец Ар Джей Барретт, набравший 26 очков, два подбора и три передачи. Также стоит отметить американского форварда Джулиуса Рэндла, который набрал 18 очков, восемь подборов и пять передач. Самым результативным у гостей стал греческий форвард Яннис Адетокунбо. На его счету 37 очков, 13 подборов и семь передач. Также стоит отметить 21-го номера американского разыгрывающего Джру Холидэя, который набрал 22 очка, шесть подборов и пять передач.

«Милуоки» одержал третью победу кряду.