37 очков и 13 подборов Адетокунбо позволили «Милуоки» переиграть «Нью-Йорк»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 116:113.
Самым результативным игроком у «Нью-Йорка» стал канадец Ар Джей Барретт, набравший 26 очков, два подбора и три передачи. Также стоит отметить американского форварда Джулиуса Рэндла, который набрал 18 очков, восемь подборов и пять передач. Самым результативным у гостей стал греческий форвард Яннис Адетокунбо. На его счету 37 очков, 13 подборов и семь передач. Также стоит отметить 21-го номера американского разыгрывающего Джру Холидэя, который набрал 22 очка, шесть подборов и пять передач.
«Милуоки» одержал третью победу кряду.
НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2022, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 109
Милуоки Бакс
Милуоки
Нью-Йорк Никс: Барретт - 26, Рэндл - 18, Брансон - 17, Робинсон - 15, Гримс - 7, Топпин - 7, Куикли - 4, Роуз - 4, Реддиш - 3, Хартенштайн - 2, Арчидиаконоу, Джеффрис, Килс, Макбрайд, Михайлюк, Симс, Фурнье
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 37, Холидэй - 22, Аллен - 11, Коннотон - 10, Портис - 10, Лопес - 9, Хилл - 5, Картер - 3, Мэттьюз - 2, Адетокунбо, Боучэмп, Грин, Ибака, Инглс, Мамукелашвили, Миддлтон, Нвора
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