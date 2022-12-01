31 очко Леброна Джеймса позволило «Лейкерс» одолеть «Портленд»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 128:109.
Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал американский форвард Леброн Джеймс, набравший 31 очков, семь подборов и восемь передач. Также стоит отметить американского центрового Энтони Дэвиса, который набрал 27 очков, 12 подборов и только одну передачу. Самым результативным у гостей стал американский форвард Джерами Грант. На его счету 27 очков, четыре подбора и пять очков. Также стоит отметить 1-го номера американца Анферина Саймонса, который набрал 22 очка, четыре подбора и восемь передач.
НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2022, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
128 : 109
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 31, Дэвис - 27, Ривз - 22, Брайант - 14, Уэстбрук - 10, Габриэль - 6, Шрёдер - 6, Беверли - 5, Нанн - 4, Кристи - 3, Браун, Джонс, Пиппен Мл., Райан, Суидер, Тоскано-Андерсон, Уокер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 27, Саймонс - 22, Уинслоу - 21, Шарп - 16, Уотфорд - 10, Нуркич - 8, Ойбанкс - 3, Уокер - 2, Баджи, Батлер, Браун, Джонсон, Лиллард, Литтл, Пэйтон II, Харт
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