31 очко Леброна Джеймса позволило «Лейкерс» одолеть «Портленд»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 128:109.



Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал американский форвард Леброн Джеймс, набравший 31 очков, семь подборов и восемь передач. Также стоит отметить американского центрового Энтони Дэвиса, который набрал 27 очков, 12 подборов и только одну передачу. Самым результативным у гостей стал американский форвард Джерами Грант. На его счету 27 очков, четыре подбора и пять очков. Также стоит отметить 1-го номера американца Анферина Саймонса, который набрал 22 очка, четыре подбора и восемь передач.