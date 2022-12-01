Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дюрант: я играю и ни о чём не думаю. Иногда ты мешаешь себе, когда волнуешься за рещультат

Дюрант: я играю и ни о чём не думаю. Иногда ты мешаешь себе, когда волнуешься за рещультат
Комментарии

Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант после победы в матче с «Орландо Мэджик» (113:107) рассказал о том, как он подходит к матчам Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я стараюсь играть и ни о чём не думать. Иногда ты слишком сильно хочешь победить, и этим мешаешь себе, отвлекаешься, слишком сильно беспокоишься о результатах», — приводит слова Дюранта ESPN.

В сегодняшней встрече Дюрант набрал 39 очков, 5 подборов и 5 передач.

Ранее стало известно, что разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс получил травму. Симмонс пропустит следующие три матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, после чего его ждёт повторное обследование.

Новость по теме
«Бруклин» лишился Бена Симмонса из-за травмы

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022