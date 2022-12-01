Дюрант: я играю и ни о чём не думаю. Иногда ты мешаешь себе, когда волнуешься за рещультат

Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант после победы в матче с «Орландо Мэджик» (113:107) рассказал о том, как он подходит к матчам Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я стараюсь играть и ни о чём не думать. Иногда ты слишком сильно хочешь победить, и этим мешаешь себе, отвлекаешься, слишком сильно беспокоишься о результатах», — приводит слова Дюранта ESPN.

В сегодняшней встрече Дюрант набрал 39 очков, 5 подборов и 5 передач.

Ранее стало известно, что разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс получил травму. Симмонс пропустит следующие три матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, после чего его ждёт повторное обследование.

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