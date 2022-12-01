Карасёв: у нас всего три российских тренера в лиге! Между нами не должно быть конкуренции
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Главный тренер МБА Василий Карасёв рассказал о своём отношении к соперничеству с другими российскими тренерами Единой лиги ВТБ.
«У нас всего три российских тренера! Никакой конкуренции между мной, Сергеем Базаревичем и Евгением Пашутиным быть не должно.
Наоборот, мы вместе должны конкурировать с иностранными специалистами, хорошо делать свою работу и результатами показывать свою состоятельность, чтобы российских специалистов в Единой лиге ВТБ становилось больше», — сказал Карасёв на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.
Ранее Карасёв прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» (71:60).
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