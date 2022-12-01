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Леброн: Дэвис слишком важен для нашей команды, чтобы оказываться без мяча

Леброн: Дэвис слишком важен для нашей команды, чтобы оказываться без мяча
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу партнёра по команде Энтони Дэвиса после победы в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги с «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Я думаю, что в четвертой четверти он был самим собой. Вторник был тяжёлым днём для нас, после того поражения, но мы много говорили о том, как нам стать лучше, особенно в четвертой четверти, и Энтони Дэвис — большая часть этого. Он слишком важен для нашей команды, чтобы оказываться без мяча», — приводит слова Леброна ESPN.

Энтони Дэвис набрал 27 очков, сделал 12 подборов и 1 передачу. Самым результативным игроком встречи стал как раз Леброн, на счету которого 31 очко, 7 подборов и 8 передач.

Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна в Сиэтл:

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