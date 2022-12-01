Дэвис: у нас появляется взаимопонимание на обеих сторонах площадки

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказался по поводу своей команды после победы в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Портленд Трэйл Блейзерс».

«Мы все знаем, насколько хороша наша команда, но нам необходимо доказывать это на паркете. Мы много говорили по поводу того, как надо проводить концовки матчей после досадного поражения от «Индианы». И могу сказать, что у «Лейкерс» начинает появляться взаимопонимание на обеих половинах площадки. В игре с «Портлендом» мы справились с задачей и достойно провели концовку, не останавливались до самого конца.



Мы остаемся единым коллективом и настраиваемся на каждый матч», — приводит слова Дэвиса Spectrum SportsNet.

«Лейкерс» рассыпаются после травмы Энтони Дэвиса: