Томас Эртель признан MVP Единой лиги ВТБ в ноябре
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Томас Эртель был признан MVP Единой Лиги ВТБ 2022/23 по итогам ноября.
Томас Эртель стал одним из самых эффективных игроков ноября, набирая в среднем 14,7 очка при 53,1% с игры, а также 8.3 передачи, 1,3 подбора и 17,2 балла за эффективность действий. Французский защитник установил рекорд сезона, совершив 16 передач в одном матче, а также является лучшим ассистентом чемпионата с 8,1 передачи в среднем за игру.
В ноябре «Зенит» одержал победы в матчах с «Локомотивом-Кубанью», «Самарой», МБА, а также дважды обыграл «Пари Нижнего Новгорода». После 12 игр клуб из Санкт-Петербурга занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 10 побед и 2 поражения.
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