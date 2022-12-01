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Американский центровой «Пармы-Пари»: мне нужно научиться пользоваться своими габаритами

Американский центровой «Пармы-Пари»: мне нужно научиться пользоваться своими габаритами
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Центровой «Пармы-Пари» Джоэл Джеймс высказался по поводу слабых мест своей команды, а также рассказал, в чём он должен прибавить.

«Мы общаемся с парнями и обсуждаем то, в чём нам следует прибавить. В первую очередь это ментальность. Нужно быть психологически готовым к другим скоростям. У нас молодая команда, мы довольно быстро учимся. В Единой лиге ВТБ собраны хорошие команды, где каждый может обыграть каждого, любой может выбить «сотку». Как только мы привыкнем к другому уровню сопротивления, к другому баскетболу, всё будет хорошо.

Если взять лично меня, то я довольно большой — следовательно, мне нужно научиться пользоваться своими габаритами, при этом не нарушая правила», — приводит слова Джеймса пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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