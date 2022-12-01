Американский центровой «Пармы-Пари»: мне нужно научиться пользоваться своими габаритами
Поделиться
Центровой «Пармы-Пари» Джоэл Джеймс высказался по поводу слабых мест своей команды, а также рассказал, в чём он должен прибавить.
«Мы общаемся с парнями и обсуждаем то, в чём нам следует прибавить. В первую очередь это ментальность. Нужно быть психологически готовым к другим скоростям. У нас молодая команда, мы довольно быстро учимся. В Единой лиге ВТБ собраны хорошие команды, где каждый может обыграть каждого, любой может выбить «сотку». Как только мы привыкнем к другому уровню сопротивления, к другому баскетболу, всё будет хорошо.
Если взять лично меня, то я довольно большой — следовательно, мне нужно научиться пользоваться своими габаритами, при этом не нарушая правила», — приводит слова Джеймса пресс-служба Единой лиги ВТБ.
Комментарии
- 1 декабря 2022
-
14:40
-
13:49
-
13:02
-
12:11
-
11:56
-
11:29
-
10:21
-
10:12
-
09:48
-
09:17
-
09:00
-
08:56
-
07:25
-
06:05
-
05:48
-
03:53
-
00:06
- 30 ноября 2022
-
21:58
-
20:01
-
18:12
-
16:30
-
16:19
-
16:01
-
15:41
-
14:42
-
14:09
-
13:51
-
12:35
-
11:54
-
11:14
-
10:23
-
09:00
-
06:28
-
05:24
-
00:56
Партнерский контент