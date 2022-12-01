Ховард рассказал, в чём разница между Леброном и Коби Брайантом

Экс-игрок НБА, чемпион лиги Дуайт Ховард сравнил характер легендарного Коби Брайанта и нынешнего лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Они совершенно разные по характеру. Коби всегда был более прямолинейным. Он постоянно был сосредоточен и молчалив. У Леброна перед игрой гремит музыка. Он на подъеме и разгуливает по площадке. Это два разных игрока, но в обычной жизни они такие же люди», — приводит слова Ховарда Fadeaway World.
Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса. Также ушли из жизни пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.
Виктор Хряпа попытался угостить Коби Брайанта фаст-фудом:
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