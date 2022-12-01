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«Бостон» продлил контракт с Элом Хорфордом

«Бостон» продлил контракт с Элом Хорфордом
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«Бостон Селтикс» договорился о продлении контракта с центровым Элом Хорфордом, сообщает в своих социальных сетях инсайдер Эдриан Войнаровски.

Новое соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2024/2025. За два года доминиканский баскетболист заработает $ 20 млн.

За нынешний сезон спортсмен заработает $ 26,5 млн. Новое соглашение с пятикратным участником Матча звёзд НБА вступит в силу в сезоне-2023/2024. На момент окончания контракта Хорфорду исполнится 39 лет.

В нынешнем сезоне Хорфорд в среднем за игру набирает 10,9 очка, совершает 6,3 подбора и отдаёт 2,8 результативной передачи.

«Бостон Селтикс» в 22 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации одержал 18 побед и потерпел четыре поражения. Команда лидирует в Восточной конференции.

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