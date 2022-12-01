«Бостон» продлил контракт с Элом Хорфордом

«Бостон Селтикс» договорился о продлении контракта с центровым Элом Хорфордом, сообщает в своих социальных сетях инсайдер Эдриан Войнаровски.



Новое соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2024/2025. За два года доминиканский баскетболист заработает $ 20 млн.



За нынешний сезон спортсмен заработает $ 26,5 млн. Новое соглашение с пятикратным участником Матча звёзд НБА вступит в силу в сезоне-2023/2024. На момент окончания контракта Хорфорду исполнится 39 лет.



В нынешнем сезоне Хорфорд в среднем за игру набирает 10,9 очка, совершает 6,3 подбора и отдаёт 2,8 результативной передачи.

«Бостон Селтикс» в 22 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации одержал 18 побед и потерпел четыре поражения. Команда лидирует в Восточной конференции.