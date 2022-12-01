«Он просто не совершает ошибок». Леброн Джеймс — о молодом игроке «Лейкерс»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о товарище по команде, 24-летнем защитнике Остине Ривзе.



«Этот парень делает результат. Похоже, он просто не совершает ошибок. Очень, очень умный. А у меня всегда были хорошие отношения с парнями с высоким IQ», — сказал Леброн в эфире NBA TV.



В последнем матче «Лейкерс» в регулярном чемпионате НБА с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс» Ривз набрал 22 очка, а также совершил пять подборов и отдал три результативные передачи. Джеймс стал самым результативным игроком в составе обеих команд. Леброн набрал 31 очко, сделал семь подборов и отдал восемь передач. «Лос-Анджелес» победил со счётом 128:109.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: