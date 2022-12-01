Порзингис: Дюрант — лучший игрок мира

Центровой «Вашингтон Уизардс» Кристапс Порзингис после поражения в матче с «Бруклин Нетс» (107:113) высоко оценил игру лидера «Нетс» Кевина Дюранта.
«Дюрант — лучший игрок мира. Его сложно остановить, особенно когда он хорошо себя чувствует. Он зарабатывает штрафные, забрасывает с фолом, и, напомню, в прошлом матче он и вовсе набрал 45 очков. Он уверен в себе, и эта уверенность кажется непоколебимой. Нам было тяжело, но, думаю, мы смогли показать достойную игру. У нас была возможность выиграть матч, нам просто не повезло», — цитирует Порзингиса Eurohoops.
Ранее стало известно, что разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс получил травму. Симмонс пропустит следующие три матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, после чего его ждёт повторное обследование.
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