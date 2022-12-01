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Леброн Джеймс назвал трёх тренеров, которые повлияли на его становление

Леброн Джеймс назвал трёх тренеров, которые повлияли на его становление
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о своём становлении как баскетболиста.

«Моя игра эволюционировала, и мне не нужно полагаться на суператлетизм, чтобы быть эффективным. Кажется, первые 12 лет или, может, 11, я был просто супер-пупер спортивным. Но я понимал, что не смогу быть таким же эффективным. В начале я осознавал, что если смогу взлететь, то пробуду на вершине долго. Но при этом я был достаточно умён, чтобы понимать, что для того, чтобы быть лучшим, мне нужно продолжать развивать свою игру.

В этом мне помогало много команд, много тренеров. Тренер Грег Попович, к примеру. Ещё Дуэйн Кейси. Рик Карлайл тоже помог мне. Многие из этих тренеров помогли мне стать лучше. Я знал, что для того, чтобы быть лучшим, одним из величайших всех времён, у меня не должно быть слабостей», — сказал Леброн на пресс-конференции.

Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна в Сиэттл:

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