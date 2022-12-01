Евролига запретила «Црвене Звезде» регистрировать новых игроков

Евролига временно запретила сербской «Црвене Звезде» регистрировать новых игроков и тренеров в состав, сообщает BasketNews. Руководство турнира приняло такое решение из-за того, что у сербского клуба есть просроченная кредиторская задолженность и он не предоставил лиге необходимую информацию.



В следующем туре Евролиги «Црвена Звезда» сыграет с итальянским «Виртусом Болонья». Встреча состоится завтра, 2 декабря. Начало матча — в 20:00 мск.



Напомним, в середине ноября команда объявила о смене тренера. Команду возглавил Душко Иванович. Он пришёл на смену Владимиру Йовановичу, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезона. «Црвена Звезда» одержала лишь одну победу в семи матчах Евролиги.



«Црвена Звезда» стала пятой командой Евролиги в тренерской карьере Ивановича. Ранее он руководил «Барселоной» (2005-2008), «Басконией» (2000-2005, 2008-2012, 2019-2021), «Панатинаикосом» (2014-2015) и «Химками» (2016-2017).