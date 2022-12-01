Евролига запретила «Црвене Звезде» регистрировать новых игроков

Евролига временно запретила сербской «Црвене Звезде» регистрировать новых игроков и тренеров в состав, сообщает BasketNews. Руководство турнира приняло такое решение из-за того, что у сербского клуба есть просроченная кредиторская задолженность и он не предоставил лиге необходимую информацию.
В следующем туре Евролиги «Црвена Звезда» сыграет с итальянским «Виртусом Болонья». Встреча состоится завтра, 2 декабря. Начало матча — в 20:00 мск.
Напомним, в середине ноября команда объявила о смене тренера. Команду возглавил Душко Иванович. Он пришёл на смену Владимиру Йовановичу, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезона. «Црвена Звезда» одержала лишь одну победу в семи матчах Евролиги.
«Црвена Звезда» стала пятой командой Евролиги в тренерской карьере Ивановича. Ранее он руководил «Барселоной» (2005-2008), «Басконией» (2000-2005, 2008-2012, 2019-2021), «Панатинаикосом» (2014-2015) и «Химками» (2016-2017).
- 1 декабря 2022
-
22:12
-
21:46
-
21:00
-
20:23
-
19:32
-
18:58
-
18:33
-
17:47
-
17:33
-
16:39
-
15:51
-
14:40
-
13:49
-
13:02
-
12:11
-
11:56
-
11:29
-
10:21
-
10:12
-
09:48
-
09:17
-
09:00
-
08:56
-
07:25
-
06:05
-
05:48
-
03:53
-
00:06
- 30 ноября 2022
-
21:58
-
20:01
-
18:12
-
16:30
-
16:19
-
16:01
-
15:41