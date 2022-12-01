Винс Картер назвал игрока, которого Леброн выбрал себе в помощники

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Винс Картер высказал мнение, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выбрал форварда Энтони Дэвиса как того, кто должен оказывать ему помощь на площадке, дополняя его. При этом, по мнению Картера, пиетет Дэвиса к Леброну несколько сковывает Энтони, когда оба на площадке.
«Я думаю, что многое объясняется уважением. Он уважает Леброна Джеймса. Уважает то, чего он добился в этой игре, и в этом нет ничего плохого. Но сейчас этот парень, которого он так уважает, пытается передать ему бразды правления и хочет, чтобы он стал тем игроком, который мог бы дополнять его самого. Энтони следует воспринимать это как честь и действовать в соответствии с этим», — сказал Картер на канале NBA on ESPN в YouTube.
Леброн танцует на яхте во время тренировки:
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