«Барселона» обыграла «Альбу» в Евролиге
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Испанская «Барселона» одержал победу в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги с немецкой «Альбой». Встреча прошла в Берлине (Германия) на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 88:86.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 19 очков. 16 очков набрал Николас Лапровиттола. 15 баллов на счету Кори Хиггинса.
В составе «Альбы» 17 очков набрал Тамир Блатт.
В следующем туре «Барселона» сыграет с французским АСВЕЛом на домашнем паркете. Встреча состоится 9 декабря, начало — в 22:30 мск. «Альба» в 12-м туре регулярного чемпионата встретится с турецким «Фенербахче». Матч пройдёт в Германии 8 декабря, начало — в 22:00 мск.
Евролига. Регулярный чемпионат. 11-й тур
01 декабря 2022, четверг. 20:30 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
86 : 88
Барселона
Барселона, Испания
Альба: Блатт - 17, Смит - 15, Тиман - 12, Ло - 9, Кумадже - 8, Сикма - 8, Зусман - 5, Олинде - 4, Ветцель - 2, Делов - 2, Ламмерс - 2, Прочида - 2
Барселона: Миротич - 19, Лапровиттола - 16, Хиггинс - 15, Саторански - 11, Тоби - 11, Калинич - 7, Веселы - 6, Йокубайтис - 2, Да Силва - 1, Курич, Ннаджи, Паули
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