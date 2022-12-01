«Барселона» обыграла «Альбу» в Евролиге

Испанская «Барселона» одержал победу в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги с немецкой «Альбой». Встреча прошла в Берлине (Германия) на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 88:86.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 19 очков. 16 очков набрал Николас Лапровиттола. 15 баллов на счету Кори Хиггинса.



В составе «Альбы» 17 очков набрал Тамир Блатт.



В следующем туре «Барселона» сыграет с французским АСВЕЛом на домашнем паркете. Встреча состоится 9 декабря, начало — в 22:30 мск. «Альба» в 12-м туре регулярного чемпионата встретится с турецким «Фенербахче». Матч пройдёт в Германии 8 декабря, начало — в 22:00 мск.