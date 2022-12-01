Бывшая невеста Удоки: никто из «Селтикс» даже не позвонил, чтобы узнать, в порядке ли я

Бывшая невеста экс-наставника «Бостон Селтикс» Име Удоки, актриса Ниа Лонг высказалась о ситуации вокруг бывшего главного тренера команды.



«Самым душераздирающим моментом было видеть лицо моего сына, когда «Селтикс» решили сделать эту ситуацию публичной. Это было ужасно и остаётся таковым. По-прежнему бывают моменты, когда ему нелегко. Если вы занимаетесь защитой женщин, то извините, но никто из «Селтикс» даже не позвонил, чтобы узнать, в порядке ли я, в порядке ли мои дети. Это расстраивает», — приводит слова Нии Лонг The Hollywood Reporter.



Напомним, «Бостон» отстранил Удоку от работы в нынешнем сезоне. Причиной стали интимные отношения Удоки с женщиной из персонала «Селтикс», что, несмотря на обоюдное согласие, нарушает кодекс клуба и корпоративную этику.