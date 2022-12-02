«Бруклин» определился с трансферной целью

«Бруклин Нетс» проявляет интерес к тяжёлому форварду «Атланты Хоукс» Джону Коллинзу. Об этом информирует Bleacher Report, ссылаясь на инсайдера Яна Бегли. Сообщается, что «Нетс» уже связались с «Хоукс», и сейчас стороны ведут переговоры.



В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Коллинз принял участие в 22 матчах, в которых в среднем набирал 12,3 очка, совершал 7,5 подбора и отдавал 1,3 результативной передачи.

Напомним, не так давно сообщалось, что «Юта Джаз» отклонила предложение «Атланты» по обмену Коллинза на финского форварда «джазменов» Лаури Маркканена.



В следующем туре регулярного чемпионата «Бруклин» встретится с «Торонто Рэпторс». Матч состоится 3 декабря. Начало — в 3:30 мск.

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