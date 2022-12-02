Тренер Карри по физподготовке: один игрок выдержал только 5 минут, после чего его вырвало

Тренер Стефена Карри по физподготовке Брэндон Пэйн заявил, что не каждый игрок способен выдержать интенсивность тренировок его подопечного.



«Был один игрок, он по-прежнему выступает в НБА, который выдержал только первые пять минут такой тренировки, после чего он сел на пол перед дверью, встал через 30 секунд и вышел на улицу, где его вырвало. На этом всё. Между прочим, это тоже неплохой игрок», — приводит слова Пэйна The Score.



Стефен Карри в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем за игру набирал 31,4 очка, совершал 6,7 подбора и отдавал 7,0 результативной передачи.



На данный момент «Голден Стэйт» занимает 9-е место в таблице Западной конференции.

