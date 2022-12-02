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«Детройт» одолел «Даллас» в овертайме, у Дончича – дабл-дабл

«Детройт» одолел «Даллас» в овертайме, у Дончича – дабл-дабл
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Стзарс-арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 131:125.

Самым результативным игроком у «Детройта» стал хорватский форвард Боян Богданович, набравший 30 очков, четыре подбора и столько же передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Киллиана Хейза, который набрал 22 очка, четыре подбора и восемь передач. Самым результативным у гостей стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич. На его счету 35 очков, пять подборов и десять очков. Также стоит отметить 11-го номера американца Тима Хардуэя-младшего, который набрал 26 очков, пять подборов и две передачи.

НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2022, пятница. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
131 : 125
ОТ
Даллас Маверикс
Даллас
Детройт Пистонс: Богданович - 30, Хейз - 22, Багли III - 19, Айви - 16, Дюрен - 11, Бёркс - 10, Стюарт - 9, Бей - 6, Ливерс - 6, Нокс - 2, Бейхайм, Джозеф, Диалло, Каннингем, Ки, Макгрудер, Ноэль
Даллас Маверикс: Дончич - 35, Хардуэй-младший - 26, Вуд - 25, Клебер - 10, Пауэлл - 7, Баллок - 6, Грин - 6, Финни-Смит - 6, Дав. Бертанс - 2, Динвидди - 2, Дорси, Макги, Нтиликина, Пинсон, Райт, Уокер, Харди
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