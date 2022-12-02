«Детройт» одолел «Даллас» в овертайме, у Дончича – дабл-дабл

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Стзарс-арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 131:125.



Самым результативным игроком у «Детройта» стал хорватский форвард Боян Богданович, набравший 30 очков, четыре подбора и столько же передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Киллиана Хейза, который набрал 22 очка, четыре подбора и восемь передач. Самым результативным у гостей стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич. На его счету 35 очков, пять подборов и десять очков. Также стоит отметить 11-го номера американца Тима Хардуэя-младшего, который набрал 26 очков, пять подборов и две передачи.