Дрэймонд Грин оштрафован на $ 25 тыс. за нецензурную брань в адрес фаната

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин был оштрафован на $ 25 тыс. за нецензурную брань в адрес одного из фанатов, сообщает пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Напомним, инцидент случился в последнем матче «воинов» с «Даллас Маверикс» (113:116), который состоялся 30 ноября. За 11:20 до конца четвёртой четверти во время исполнения штрафного броска игроком «Далласа» Грин в резкой форме призвал болельщика замолчать и не пытаться его провоцировать.

Дрэймонд выкрикнул следующую фразу: «Наслаждайся этой чёртовой (в оригинале использовалось более грубое выражение. — Прим. «Чемпионата») игрой. Заткнись и сядь».

На данный момент «Уорриорз» занимают восьмое место в таблице Западной конференции.

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