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Лаури Маркканен: «Юта» может наделать шума в этом сезоне

Лаури Маркканен: «Юта» может наделать шума в этом сезоне
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Лидер «Юты Джаз» Лаури Маркканен объяснил успех команды на старте нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он уверен, что, помимо качественной игры и сплочённого коллектива, добиваться побед помогает особый настрой и мотивация на каждого соперника.

«У нас есть качественные игроки, хороший тренерский штаб и персонал, поэтому мы можем наделать шума. Такое ощущение, что каждый день мы проводим так называемую игру-реванш», — приводит слова Маркканена Clutch Points.

В этом сезоне Маркканен принял участие в 24 матчах. В среднем за игру Лаури набирает 22,2 очка, совершает 8,5 подбора и отдаёт 2,2 результативной передачи. «Юта» на данный момент занимает седьмое место в таблице Западной конференции, имея в активе 13 побед при 11 поражениях.

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